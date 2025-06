Il concorso di scrittura saggistica incorona i migliori maturandi

Si è svolta venerdì nella sala Cacciaguerra la premiazione della XXIII edizione del Concorso di scrittura saggistica per maturandi, promosso dal Campo della Stella in collaborazione con l’associazione La Comitiva ed il Credito Cooperativo Romagnolo. Alla presenza del presidente della banca Roberto Romagnoli e degli assessori Maria Elena Baredi e Camillo Acerbi sono stati consegnati dal presidente della giuria Gianfranco Lauretano premi in denaro agli studenti vincitori e computer alle scuole dei primi tre classificati, con una menzione particolare per la classe che si è distinta.

Nello specifico si è classificato al primo posto Gregorio Pasqui dell’Istituto Tecnico Agrario Istituto Tecnico Agrario con un saggio dal titolo “L’io nello sguardo dell’altro”, seconda è risultata Ludovica Sirsi del Liceo Scientifico Sportivo “Almerici”, terza Karyna Plakhotna dell’Istituto Tecnico per Geometri ed una menzione d’onore è andata a Elisa Spada 5Cl Liceo “V. Monti”. La classe che si è distinta è la V A del Liceo Scientifico Sportivo “Almerici”.

In occasione della premiazione è stato distribuito il Quaderno che contiene gli atti delle lezioni ed i testi dei ragazzi premiati.