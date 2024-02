Il quintetto di Mauro Mussoni al Jam Session

Il quintetto di Mauro Mussoni è protagonista del concerto di stasera al Jam Session di Cesenatico, per un appuntamento della rassegna Jazz Club 2024. Per l’occasione il grande contrabbassista sarà accompagnato da Simone La Maida, Massimo Morganti, Massimiliano Rocchetta e Andrea Grillini. Mussoni, il quale è anche compositore, è un musicista che ama improvvisare e da parecchi anni è sulla cresta dell’onda, suonando dal vivo con jazzisti importanti e partecipando a festival e rassegne internazionali in Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Francia, Svezia, Croazia, Slovenia e Brasile. Simone La Maida, sax e flauto, è un musicista che ama anch’egli improvvisare; oltre ad avere calcato i palcoscenici delle maggiori piazze dove si suona musica jazz, ha lavorato in teatro come musicista in diversi spettacoli, come "Shakespeare in Jazz", scritto e diretto da Giorgio Albertazzi, e ha inciso dischi con grandi artisti. Massimo Morganti al trombone, ha una intensa attività concertistica ed è anche direttore d’orchestra; molte delle sue musiche sono suonate da numerose orchestre. Ha all’attivo oltre settanta incisioni come leader, sideman e co-leader. Nel 2001 ha fondato la "Colours Jazz Orchestra", che dirige e con la quale ha inciso cinque dischi. Massimiliano Rocchetta al pianoforte, è anche compositore e arrangiatore, con una grande esperienza sia concertistica che in sala di registrazione, collaborando con grandi musicisti e partecipando a numerose rassegne jazz in Italia e all’estero. Andrea Grillini alla batteria è un percussionista che ha suonato molto all’estero, dove ha calcato i maggiori palcoscenici; ha preso parte alla Human Rights Nights Film Festival promosso dalla Cineteca di Bologna e si è distinto in live negli Stati Uniti e in Inghilterra. La rassegna proseguirà il 28 febbraio con il "Capiozzo Mecco & Santimone 5et", per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione dell’album "Wisky a Go Go". Giacomo Mascellani