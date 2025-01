Il Romagna Rfc oggi aspetta il Napoli

Il Romagna Rfc, oggi, alle 14.30, riceverà il Napoli allo Stadio del Rugby di Cesena per la gara che apre il girone di ritorno del torneo di serie A. La mancata partita con il Villa Pamphili di domenica scorsa ha consegnato ai galletti vittoria a tavolino e 5 punti, mentre sono 3 i punti di penalizzazione, oltre alla sanzione economica, comminati alla squadra romana per non essersi presentata a Cesena. Il Romagna, ora a quota 29 punti, ha così sopravanzato il Civitavecchia salendo al quarto posto, dietro di una sola lunghezza rispetto a Firenze: una buona posizione di partenza per affrontare il girone di ritorno nell’intento di confermare la progressiva crescita della squadra registrata nella prima metà della stagione. Si riparte dunque dal Napoli, con la voglia di riscattare la beffa dell’andata, ovvero la rimonta subita dai partenopei che avevano strappato una vittoria in extremis per 29-27. A Cesena arriva in ogni caso un avversario da non sottovalutare, che scenderà in campo in cerca di punti utili per allontanarsi dalla zona a rischio playout.

I convocati: Bastianelli, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Foschini, Giannuli, Lamptey, Maiga, Marini, Maroncelli, Mazzone, Onofri, Perju, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Strada, Tauro, Zani.

La classifica: Livorno 40, Roma 33, Firenze 30, Romagna 29, Civitavecchia 27, L’Aquila 24, Napoli 15, Paganica 13, Primavera 12, Villa Pamphili -3.

Oggi tornerà in campo anche la squadra femminile del Romagna Rfc, che è reduce da uno stop di oltre un mese e che si cimenterà con l’ultima prova del girone di andata, l’appuntamento casalingo con il Calvisano. La partita si giocherà alle 14.30 sul campo di Forlì di Villa Selva e sarà una sfida tra prima e ultima del girone: la squadra romagnola infatti, ancora imbattuta, difende il primato in classifica con 14 punti, le lombarde hanno al loro attivo un solo punto.