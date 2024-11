Il Romagna Rfc vuole rifarsi subito. C’è da battere la Primavera Rugby

Oggi, alle 14.30, il Romagna Rfc torna in campo per la prova con la Primavera Rugby, impegno a cavallo tra le due domeniche di sosta del campionato in programma a novembre. Dopo la serie di 4 partite con cui si è aperta la stagione, il turno di riposo della scorsa settimana è servito per ricaricare le batterie dopo la prestazione opaca di Civitavecchia, in cui la squadra per la prima volta in questa stagione è rimasta a secco di punti. È stato un avvio di stagione in chiaroscuro per i galletti, che pur mostrandosi all’altezza della nuova categoria, non hanno sfruttato al meglio le occasioni a disposizione e hanno lasciato per strada troppi punti, dovendo prendere confidenza con un livello superiore rispetto a quello della passata stagione. C’è voglia quindi di ripartire con il piede giusto e di tornare a raccogliere risultati positivi, dopo la doppia sconfitta con Livorno e appunto Civitavecchia: si riparte dalla formazione romana della Primavera, a sua volta reduce da un avvio di campionato altalenante, con due vittorie – entrambe sul campo di casa – e due sconfitte al proprio attivo, che la collocano a centro classifica con 10 punti, 3 in più del Romagna, che quindi dovrà cercare di sfruttare al meglio questo appuntamento casalingo per guadagnare terreno in graduatoria.

La giornata allo Stadio del Rugby di Cesena, dal pre-partita al terzo tempo, sarà ‘Una domenica con i baffi’, dedicata alle iniziative del Movember Romagnolo, la campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione a sostegno dello Istituto Oncologico Romagnolo che il Romagna Rfc promuove ogni anno a novembre, mese della prevenzione contro i tumori maschili. Saranno presenti i volontari della sezione di Cesena dello Ior e sarà allestito un corner a tema Movember, dove si potranno acquistare le t-shirt simbolo dell’iniziativa e trovare i ‘baffi della prevenzione’ realizzati dallo Ior. L’ingresso è gratuito.

I convocati: Bastianelli, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Giannuli, Lamptey, Maiga, Manuzi, Marini, Maroncelli, Mazzone, Onofri, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Strada, Strano, Tauro, Vincic, Zani. Serie A femminile. Dopo la domenica di riposo, oggi riparte anche il campionato femminile di serie A: per il Romagna Rfc, reduce dalla vittoria nell’esordio con il Forum Iulii, è la volta della prima prova casalinga che si giocherà sul campo di Villaselva di Forlì alle 14.30. Le romagnole riceveranno le venete del Rugby Riviera.