In sella con la Ciclomangia con il menù romagnolo a tappe

Torna la Ciclomangia, il food&bike tour realizzato nell’ambito della rassegna Savio Trail 2024 dell’Unione dei Comuni della Vallata del Savio, in collaborazione con DMC I Percorsi del Savio, APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, con bici e degustazioni tra Mercato Saraceno e Cesena, per i cicloamatori di tutta Italia. Organizzato dall’agenzia di marketing e comunicazione HappyMinds in partnership con ASC Comitato Forlì-Cesena e Kappe Sport e con il coinvolgimento di imprese e operatori del territorio, l’evento si terrà sabato 14 settembre, con partenza alle 8,30 da Bora Bassa di Mercato Saraceno. L’iscrizione all’evento può essere fatta direttamente sul sito web savio.ciclomangia.it entro il 12 settembre. Per info 327 8127086, attivo anche su WhatsApp, oltre alla casella di posta elettronica savio@ciclomangia.it. Sono disponibili due tipologie di biglietto: il ticket MyBike, per per chi desidera portare la propria e-bike, e il ticket All Inclusive, che comprende anche il noleggio di una e-bike MTB, del casco protettivo e l’assistenza stradale per tutto l’itinerario. Entrambi i biglietti includono un’esperienza completa: itinerario guidato, menu completo con degustazioni, wine tasting, kit di gadget della Ciclomangia, spettacoli e festa finale, visite guidate e copertura assicurativa. L’itinerario pensato per scoprire inediti paesaggi della Valle del Savio, si articolerà lungo un circuito ad anello di circa 40 chilometri (i partecipanti, suddivisi in gruppi, saranno accompagnati da guide specializzate) partendo dall’Arena degli Orti, per arrivare al villaggio minerario di Formignano, poi al monumento di Pantani, a seguire le miniere di Boratella, aziende agricole e circoli del luogo. Fra questi il Circolo La Miniera, Società Miniere Romagna/Paesi di Zolfo, Azienda Agricola Tozzi e Fabbri, Consorzio Living Romagna, Tenuta Casali e Caseificio Mambelli.

Edoardo Turci