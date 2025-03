Inaugurazione degli alloggi Erp e celebrazioni con le scuole

In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, venerdì 21 marzo, alle 10 del mattino, davanti ai nuovi alloggi Erp Libere Residenze dell’ex colonia Prealpi, il sindaco Matteo Gozzoli e i rappresentanti di Libera Cesenatico accoglieranno gli studenti che leggeranno tutti i nomi delle vittime di mafia in Italia. Parteciperanno le classi IVª A, IVª B, IVª C, IVª D e le classi Vª A,Vª B,Vª C della scuola elementare di Villamarina; le classi IIIª C, IIIª D della scuola media Dante Arfelli, le classi Vª BLSA del Liceo scientifico Ferrari, e le classi IIª B e IIª AT dell’Ite Agnelli. Sabato 29 marzo, alle 11, verranno inaugurati i nuovi 18 alloggi, concludendo un percorso di legalità e lavoro che ha potuto contare sul lavoro dell’amministrazione comunale, di Acer, della regione Emilia-Romagna e di Libera. Il condominio, denominato Libere Residenze, ha ogni alloggio dedicato a una vittima di mafia. All’interno del nuovo edificio è stata ricavata la sede di Libera Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli sono soddisfatti: "Siamo arrivati alla fine di un percorso importante e lungo che ci ha permesso di dare a Cesenatico 18 nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Siamo orgogliosi, è l’esempio di come il bene della collettività possa essere messo al centro e che con il lavoro degli enti pubblici si possano raggiungere obiettivi così importanti a partire da un bene confiscato alla criminalità organizzata. È significativo celebrare la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie insieme agli studenti delle nostre scuole e insieme a Libera".

g.m.