"Incarno la visceralità e il furore di un uomo"

di Raffaella Candoli

Massimo Popolizio, grande interprete della scena contemporanea, sarà al Bonci da stasera a sabato alle 21, e domenica alle 16, per dirigere e interpretare "Uno sguardo dal ponte", capolavoro di Arthur Miller. Il testo racconta una vicenda che impressionò fortemente l’autore, un fatto di cronaca nera accaduto nel 1955 a Brooklyn, nella comunità di immigrati dal Sud Italia che lavoravano al porto. Popolizio è uno di loro, Eddie Carbone che vive con la moglie Bea e la nipote diciottenne Caterina, per la quale nutre un affetto morboso di possesso e gelosia. Quando a Brooklyn sbarcheranno clandestinamente due cugini di Bea, Marco e Rodolfo, la serenità della famiglia andrà in frantumi. Tra Caterina e Rodolfo nasce l’amore, così mal tollerato da Eddie da spingerlo a denunciare i due clandestini. Rodolfo, ottenuta la libertà provvisoria, sposa Caterina, ma Marco, grida a Eddie tutto il suo disprezzo e lo sfida in una lotta furibonda che sarà fatale ad Eddie, proprio mentre i due giovani si avviano alla chiesa per la cerimonia nuziale.

Massimo Popolizio, il testo è stato adattato a film quali il colossal del 1962 diretto da Sidney Lumet con Raf Vallone, e a serie televisive. Lei lo porta a teatro, qual è la fascinazione che esercita?

"Il dramma, che affronto in maniera cinematografica, ci immerge in una mentalità, quella siciliana che conserva i legami atavici col profondo Sud, quello più retrivo. Eddie è l’incarnazione della visceralità con cui vivono i sentimenti certi uomini, quel furore comune a certe latitudini del mondo che portano in superficie aspetti violenti e pericolosi, solo sopìti, ma pronti ad emergere in gesti di anche di autolesionismo. Eddie muore per una passione impossibile. Dunque, oltre alla immedesimazione in quelle caratteristiche caratteriali, arcaiche e primitive, c’è poi l’aspetto antropologico dell’ambientazione tra i nativi italiani che creano una comunità chiusa tra i facchini del porto".

Ma il protagonista è considerato dalla comunità brava persona e gran lavoratore.

"Eddie in superficie è buon marito e zio, ma in realtà è pieno di pregiudizi, come il ritenere gay e quindi da rifuggire, il nipote della moglie perché è biondo e sa cantare. E, ciò lo induce a ritenere che il matrimonio con la nipote sia di interesse, per ottenere la cittadinanza americana".

La narrazione va ritroso e lo spettatore sa già che Eddie è morto.

"Si tratta di un lungo flashback, quindi Eddie entra in scena quando il fatto si è già compiuto. La vicenda è introdotta dall’avvocato Alfieri; la sua funzione somiglia a quella di un coro greco, è presente nel racconto e spettatore fuori dalla scena, ci introduce nella vicenda ma si rammarica di quel che avrebbe potuto fare, ovvero impedire il duello, ma non ha fatto. Conclude la pièce con la considerazione della inutilità di quella morte che non è una redenzione di Eddie, ma l’affermazione di sé stesso fino alla fine".

Il ponte del titolo cosa rappresenta?

"Non il ponte di Brooklyn iconica immagine di cartoline inviate ai parenti in Italia; nella mia ambientazione è un cavalcavia, uno spartiacque tra il mondo sotto, di mobili accatastati, pentole e gente che conserva il codice d’onore, e il mondo sopra con la modernità e la musica del tempo".

Sabato alle 18 nel foyer Massimo Popolizio dialoga con Gerardo Guccini, docente del Dams di Bologna. La replica di domenica è audio descritta.