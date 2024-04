Incendio in una casa disabitata. Dentro c’erano delle bombole Gpl

Paura alle 5.50 di ieri mattina domenica 14 aprile per un incendio a Cesenatico poco prima delle luci dell’alba. Le fiamme sono divampate in una casa disabitata in via Saltarelli nel Comune di Cesenatico nelle campagne nella zona di Cannuceto. L’allarme è stato dato da un passante, quando ha notato fumo e fiamme in quella che non è propriamente una abitazione, ma un prefabbricato adibito a pro servizi, anche se viene riconosciuto da tutti come casa. Sul posto sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco, delle quali due del Distaccamento di Cesena, una del Distaccamento Volontari di Savignano sul Rubicone. Con loro è arrivata anche una autobotte della Sede Centrale di Forlì dei Vigili del Fuoco e, dopo le 8, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico.

Prima di tutto gli uomini giunti sul posto hanno verificato che all’interno non ci fossero persone e poi constatato che la casa era vuota, hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme per contenerle e quindi limitare il più possibile i danni alle strutture murarie. I Vigili del Fuoco hanno anche messo subito in sicurezza alcune bombole di Gpl che si travavano all’interno dell’abitazione. Sul posto sono arrivati pure i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico e, per precauzione, una ambulanza del 118 il cui aiuto però fortunatamente non è servito in quanto dentro la struttura non c’erano persone e quindi nessun intossicato o ferito. Il lavoro di spegnimento dell’incendio è terminato poco dopo le 8 di ieri mattina, ma i Vigili del Fuoco sono rientrati alle loro basi poco prima di mezzogiorno, in quanto hanno dovuto mettere in sicurezza le bombole di Gpl.

Ermanno Pasolini