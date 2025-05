Incidente causato dall’erba alta a San Vittore

Nel pomeriggio di domenica scorsa c’è stato un incidente all’uscita dell’E45 di San Vittore: una Fiat Panda guidata da una donna stata uscendo dall’E45; in fondo allo svincolo, all’incrocio con la Strada Regionale 71 Umbro-Casentinese ha imboccato la strada verso San Carlo senza accorgersi che da destra stava arrivando un’Audi. L’impatto è stato inevitabile: la Panda è stata colpita sulla fiancata destra e proiettata in avanti, mentre l’Audi ha sbandato sulla destra andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica e due cartelli con le indicazioni stradali per l’area artigianale di San Carlo. Entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal un’ambilanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani per verificare la stabilità dei pali colpiti dall’Audi, e la polizia locale per i rilievi.

E’ molto probabile che la donna che guidava la Panda non si sia accorta che dalla sua destra proveniva l’Audi a causa dell’erba fitta e alta più di un metro e mezzo che le impediva la visuale, come si vede nella foto.

Non è la prima volta che il problema dell’erba alta che impedisce la visuale salta agli occhi, con rimpalli fra gli enti (Anas, Regione, Comune) che hanno giurisdizione sulle strade.