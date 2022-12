"Intollerabile attendere settimane per una visita"

L’onorevole Alice Buonguerrieri, eletta nel 2019 consigliere comunale di Bagno di Romagna per il gruppo di opposizione ’Un Bene in Comune’ (centrodestra), ha presentato al sindaco Marco Baccini un’interrogazione, a risposta scritta, sul tema riguardante il servizio dei medici di base. "L’emergenza pandemica, con le conseguenti limitazioni - sottolinea la neodeputata nell’interrogazione - è superata da tempo eppure molti cittadini del Comune di Bagno di Romagna ci segnalano la situazione anomala, e definita non tollerabile, per cui per fissare una visita con i medici di base si devono attendere settimane, il che pone in seria difficoltà i pazienti che, spesso anziani, hanno necessità di ricorrere al proprio medico".

Il ritorno alla normalità appare ancora lontano. "Situazione che si registra tra l’altro, da informazioni apprese, solo nel Comune di Bagno - prosegue Buonguerrieri - In un momento nel quale la strada intrapresa, anche a livello nazionale, è quella di un ritorno rapido alla normalità, in questa direzione vanno infatti i provvedimenti in corso di approvazione alla Camera dei Deputati quali, fra gli altri, il reintegro anticipato al lavoro dei medici non vaccinati, nonché l’abrogazione di una serie di disposizioni sul green pass, riteniamo singolare e non giustificabile che ci siano località in cui questo passaggio sia così rallentato a discapito del diritto alla salute dei cittadini. Cittadini che legittimamente chiedono di poter ritornare a fissare appuntamento con il proprio medico in tempi ragionevoli, quanto meno similari a quelli attesi in tempi precedenti a questo e comunque coincidenti con i tempi di attesa nei Comuni limitrofi".

gi.mo.