IT-alert, chiamata di prova per il nuovo sistema di allarme pubblico

Lunedì 10 luglio a mezzogiorno, tutti i telefoni cellulari collegati a celle dell’Emilia-Romagna squilleranno in contemporanea con un suono diverso e speciale rispetto a quello delle normali telefonate. E’ una prova di IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che arriva anche nella nostra Regione e a Cesenatico. Nel 2024 il sistema IT-alert diventerà operativo in tutta Italia e si attiverà in sei casi di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali.

Tutti coloro che riceveranno il messaggio di test non avranno nulla da temere, non si dovranno preoccupare e non dovranno fare nulla tranne leggere il messaggio stesso. L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è di andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario; le risposte fornite permetteranno di migliorare il sistema e quindi saranno molto utili. Non è necessario iscriversi, né scaricare nessuna applicazione. Il servizio è del tutto anonimo e gratuito per tutti gli utenti.

Per quello che riguarda Cesenatico, in merito ad emergenze meteo, allagamenti, chiusura delle Porte Vinciane, chiusure di strade e sottopassaggi, chiusura eccezionale delle scuole ed altri edifici pubblici, rimane invece attivo il servizio Alert System, che in automatico avvisa i cittadini iscritti. L’iscrizione è gratuita e per farla gli utenti possono visitare il sito del Comune oppure recarsi direttamente all’Urp in via Marino Moretti per attivarla.

Giacomo Mascellani