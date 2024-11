Le vecchie glorie tornano in campo

"Le leggende non sono solo nomi scritti nella storia, ma sono anche i simboli di una comunità che si unisce attorno a un obiettivo condiviso". Su questo principio si fonda il progetto ’Cesena Fc Legends4Charity’, che vedrà protagoniste numerose vecchie glorie del club, pronte a scendere nuovamente in campo con la maglia bianconera legando sport e solidarietà.

In questo modo il club intende stringersi sempre di più alla comunità, favorendo inclusione e cooperazione tra cittadini, istituzioni e enti del terzo settore: Tutti gli ex bianconeri coinvolti – ha dichiarato il direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto – hanno aderito con grandissimo entusiasmo: attraverso la loro passione saremo in grado di fornire un sostegno concreto a tante realtà del nostro territorio impegnate in importanti progetti di sostegno alla comunità".

Per le vecchie glorie bianconere il primo appuntamento sul campo è fissato alle 20 di giovedì 5 dicembre, quando il ’Cesena Fc Legends4Charity’ prenderà parte alla Partita della Solidarietà, organizzata dal Cervia United in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cervia e di Cesena, allo stadio dei Pini di Milano Marittima. L’intero ricavato sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo.

Al progetto hanno aderito Massimo Agostini, Marco Bernacci, Alessandro Bianchi, Francesco Brienza, Alex Calderoni, Nicola Campedelli, Nicola Capellini, Luca Ceccarelli, Simone Confalone, Giuseppe De Feudis, Sergio Domini, Alberto Fontana, Emanuele Giaccherini, Dario Hubner, Giuseppe Lorenzo, Stefano Lucchini, Filippo Medri, Maurizio Orlandi, Marco Parolo, Manolo Pestrin, Luigi Piangerelli, Adriano Piraccini, Francesco Renzetti, Ruggiero Rizzitelli, Alejandro Rodriguez, Giovanni Scugugia, Davide Succi, Yuri Tamburini, Alessandro Teodorani, Massimo Volta.