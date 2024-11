L’emozione di Lorenzo e Vittoria, Premi Young

Protagonisti alla maratona più nota e probabilmente più suggestiva del pianeta. Da Cesena a New York, con le scarpette ai piedi e il cuore in gola, Vittoria Sacchetti e Lorenzo Corsi, i due giovani che si sono aggiudicati il Premio Young Bcc Romagnolo dell’edizione 2024 della Maratona Alzheimer, hanno portato la loro passione per la corsa fino alla Grande Mela. Anche l’istituto di credito cesenate si è peraltro assicurata una presenza ‘extra’ in questo importante evento sportivo, che ha infatti visto la partecipazione del dipendente della banca Roberto Palmas, appassionato maratoneta e giunto secondo nella sua categoria (60 maschile), concludendo il percorso in 3 ore, 11 minuti e 54 secondi e classificandosi 3.694esimo posto assoluto sui 55.646 atleti in gara, migliorando di due minuti il tempo realizzato alla Maratona di Berlino.

Buona la prestazione anche dei due giovani runner cesenati che si erano aggiudicati il diritto di attraversare l’Oceano Atlantico grazie agli ottimi risultati conseguiti nell’ambito della Maratona Alzheimer che si svolge ogni anno a settembre tra Cesena e Cesenatico e che dunque hanno portato la maglia di quell’evento lungo le strade di New York. "È stata un’esperienza unica – ha affermato Lorenzo Corsi – difficile da descrivere: la gente a bordo strada che incita, le band lungo il percorso. La gara è impegnativa, ma ho corso con mio padre e ce la siamo goduta dal primo all’ultimo chilometro, parlando con la gente, dando il cinque… davvero fantastico. Il mio consiglio per chi partecipa è di lasciarsi andare e vivere la festa al 100 percento". "Un’esperienza incredibile e magica – ha aggiunto Vittoria Sacchetti – la maratona non è stata facile, ma l’energetico tifo e il supporto della mia famiglia hanno reso tutto indimenticabile. È difficile spiegare l’emozione di correre per le strade di New York con la folla che ti acclama, ma è stato davvero bellissimo".