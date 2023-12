L’idea di ambiente secondo Lia Montalti

La consigliera regionale Lia Montalti sbarca a Cesenatico per presentare il suo libro. L’appuntamento è domani sera alle 20.30, nel salone del circolo Arci di Sala, al numero 405 di via Campone, dove la Montalti, affiancata dall’amico e collega di partito, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, presenterà la sua ultima opera (’Una transizione giusta: Ambiente, diritti e partecipazione dalla Romagna alluvionata all’Europa’), pubblicato quest’anno da in.edit edizioni. L’incontro, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole chiaramente essere un’occasione di confronto e di scambio con la cittadinanza, sugli argomenti affrontati nel volume.

Partendo dall’esperienza drammatica dell’alluvione dello scorso 16 maggio, fra le pagine del libro si parla, tra l’altro, di cambiamento climatico, di giustizia sociale, di lavoro e disuguaglianza di genere.

Con un approccio molto concreto, la Montalti formula otto proposte di intervento e ragiona sui cambiamenti necessari, con esempi di politiche e di progetti che già esistono e funzionano in altri territori.

E’ la stessa consigliera regionale ad anticipare la presentazione di giovedì sera: "Ho scritto ’Una transizione giusta’, proprio perché sentivo il bisogno di stimolare una riflessione su come affrontare il nostro tempo, fatto di crisi e di grandi cambiamenti. Sono convinta che la forza dimostrata dalla nostra comunità durante la tremenda alluvione dello scorso maggio, così come accaduto durante il Covid, ci possa aiutare a vivere questa epoca complessa, cercando di costruire un futuro che deve essere più sostenibile e più giusto".

Partendo dai fatti accaduti in maggio in Romagna, si affrontano temi di respiro nazionale e si propongono anche possibili soluzioni ai problemi, fatto non consueto in un libro che tratta temi così delicati.

Giacomo Mascellani