L’impegno di de Pascale: "Porteremo in montagna più lavoro e servizi"

Un morso alla piadina e via, col boccone ancora in bocca e le mani che stringono quelle dei sostenitori riuniti al Bar Roma di Mercato Saraceno. Via verso Bologna e la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domani e lunedì. Michele de Pascale il suo penultimo intervento pubblico prima del voto lo ha tenuto ieri pomeriggio nella vallata del Savio, insieme al sindaco di Cesena Enzo Lattuca, alla prima cittadina di Mercato Saraceno Monica Rossi e ai candidati al consiglio del suo schieramento. E’ stato un po’ come un ritrovo tra amici, con Lattuca, che in effetti di de Pascale è amico dai tempi della scuola, ha sciorinato aneddoti, come quello legato alla loro prima campagna elettorale vissuta insieme e che allora metteva sul piatto la carica di rappresentanti d’istituto al liceo scientifico, nel 2004.

"Vincemmo allora e vinceremo anche in questi giorni" ha auspicato Lattuca, tirando la volata al ‘collega’ che ha approfittato dell’occasione per entrare nel merito dei temi legati alla collina e alla montagna. "In queste zone – ha argomentato de Pascale – il centro destra è storicamente più forte. Noi abbiamo vinto le elezioni ammnistrative, ma alle ultime regionali lo schieramento allora guidato da Lucia Borgonzoni conquistò 11 punti percentuali in più rispetto a Bonaccini. Il Pd è molto forte nell’area bolognese e lungo l’asse della via Emilia, in altre zone soffre di più. Dobbiamo chiederci come mai e lavorare sodo per cambiare le cose. Con le idee, le proposte, i programmi e i fatti. Quelli che riguardano l’importanza di mantenere vivo e popolato il territorio. Come ci si riesce? Con la sanità e l’istruzione di prossimità, prima di tutto, ma anche coi servizi, a partire dalle connessioni internet, che oggi rappresentano quello che erano le utenze di luce e gas decenni fa: tutti ne hanno pieno diritto". Poi il lavoro, con la promessa di incentivare le aziende ad aprire le loro attività nei territori montani, favorendo l’occupazione del territorio. E infine la promessa: "Fin qui ce l’ho messa tutta. Se vincerò, continuerò a farlo".