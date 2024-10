L’intelligenza artificiale vede il Cesena ai playoff

Va preso solo come una curiosità, al massimo come un augurio, considerate le gratificanti previsioni per i bianconeri. Comunque, al momento, una previsione relativa, molto relativa. Il sito PianetaserieB ha di recente pubblicato la classifica finale con tanto di verdetti del campionato cadetto secondo l’intelligenza artificiale. Il Cesena (nella foto l’attaccante bianconero Cristian Shpendi) viene indicato al settimo posto, quindi disputerebbe i playoff, un traguardo che per i romagnoli andrebbe ben al di là dell’obiettivo stagionale che è quello di una salvezza tranquilla. Alcune previsioni sono in linea già con quello che dice la classifica attuale, altre invece un po’ sorprendenti rispetto a quello che ha detto questa prima parte del torneo.

L’intelligenza artificiale vede in A diretta Sassuolo e Palermo con l’aggiunta della Sampdoria che batterebbe la Cremonese nella finale playoff. Retrocessione immediata, invece, per Juve Stabia, Carrarese e Mantova, ossia tre delle quattro neopromosse, l’unica che resterebbe fuori da tale nefasta bagarre sarebbe appunto il Cesena destinato a un ottimo settimo posto da playoff. La quarta retrocessa sarebbe invece il Catanzaro che perderebbe lo spareggio contro il Cosenza. Tutte previsioni che fanno discutere. La classifica finale secondo l’intelligenza artificiale sarebbe quindi Sassuolo e Palermo subito in A, Sampdoria vincente dei playoff, Cremonese, Pisa, Brescia, Cesena e Frosinone ai playoff, seguono nell’ordine Spezia, Modena, Bari, Cittadella, Salernitana, Reggiana e Sudtirol. Cosenza contro Catanzaro lo spareggio playout con la salvezza dei lupi e retrocesse direttamente Juve Stabia, Carrarese, Mantova. Questo dice l’intelligenza artificiale, ma la realtà ovviamente la stabilirà solo il campo.