Luci, addobbi e rintocchi. C’è già la magia del Natale

Proseguono a Bagno di Romagna, e in altre località del suo territorio, iniziative e spettacoli per dare vita al "Magico Natale 2024/2025" nel comune termale, che si dipaneranno con brillanti eventi sino al 7 gennaio. "Il Natale è ufficialmente arrivato nel nostro Comune- dice la giunta comunale-. È stato illuminato labitato di Bagno, dove sono comparse anche le Casette di Babbo Natale, proseguendo poi nella suggestiva piazzetta di Poggio alla Lastra per l’inaugurazione del presepe, accolti dalla calorosa ospitalità della comunità del borgo e dei ragazzi del Chioschetto".

"E’ stato poi il turno delle luminarie di Selvapiana, Acquapartita, Valgianna, Casellina. La sera ci siamo ritrovati in Piazza Allende a San Piero per un’accensione speciale delle luminarie e degli addobbi natalizi, accompagnata dalle note della "Banda Santa Cecilia" di Bagno-San Piero, impreziosita dal buffet offerto dalla Pro Loco di San Piero. L’atmosfera è stata resa ancor più magica dai sette rintocchi della nostra torre civica, ripristinata e tornata a farsi sentire dopo tanti anni di silenzio".

"Un grazie di cuore- aggiunge, a conclusione, la Giunta- a tutte le associazioni, ai volontari e ai cittadini che, con passione e dedizione, hanno contribuito a rendere possibile questo luminoso inizio del periodo natalizio". Oggi dalle 10 in piazza Ricasoli a Bagno di Romagna si tiene il Mercatino di Natale Olistico. Poi, dalle 14,30, "La Magìa Natalizia al Sentiero degli Gnomi" del Parco dell’Armina a Bagno e il Laboratorio incantato".