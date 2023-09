Lupini e dolci per tutti alla Festa della Madonna in via dei Trotti

A Roncofreddo stasera si svolgerà la 25a edizione della Festa della Madonna dei Trotti, in via Trotti. Alle 20 messa nella chiesina e alle 21 serata musicale con Gisella Live. Verranno offerti lupini e dolci preparati dalle donne dei Trotti. Ci saranno giochi popolari come pentolaccia, palloncini, tiro alla fune e ricchi premi per tutti i bambini.

L’organizzazione è curata dal comitato Festa dei Trotti con il patrocionio della Pro loco, del Circolo Acli e del Comune di Roncofreddo.