’Ma che genere di camminata’ contro la violenza sulle donne

Dalla Cooperativa Aprofruit parte il grido "Basta violenza sulle donne" e domenica mattina (24 Nov.) centinaia di donne operaie porteranno le loro scarpe rosse da Longiano via Emilia a Gambettola in Piazza Pertini. E’ la manifestazione intitolata "Ma che genere di camminata" organizzata da Apofruit insieme ai Comuni di Longiano, Gambettola e l’associazione Voce Amaranto, per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra lunedì. La camminata si svolgerà domenica mattina con ritrovo alle 9,30 davanti ad Apofruit. In piazza Pertini a Gambettola ci sarà un flash mob a cura del collettivo SD, la vendita di coperte e di altri manufatti per la raccolta di fondi in favore dello Sportello Alba dell’Unione Rubicone e Mare che il centro antiviolenza per tutto il territorio. Davanti al Municipio di Gambettola per la presentazione della manifestazione sono intervenuti: Lilia Andreano di Rsu Apofruit, Ramona Baiardi del Tavolo della Solidarietà di Gambettola, Elisa Giannini assessore di Longiano. Lelia Serra di Voce Amaranto, Serena Zavalloni assessore, Pietro Pierantoni, assessore, Bianchi assessore, Eugenio Battistini sindaco di Gambettola.