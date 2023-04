Mattarella a Cesena, strade chiuse e bus deviati: come cambia la viabilità

Cesena, 28 aprile 2023 - Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha predisposto speciali misure e modifiche alla viabilità in vista dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che visiterà la città martedì 2 maggio (qui il video programma).

Strade chiuse

Il Presidente Mattarella arriverà alle 11 in piazza della Libertà a bordo dell’auto presidenziale, motivo per cui sono state predisposte speciali misure di sicurezza comprendenti, tra l’altro, divieti di circolazione e di sosta in tutte le strade interessate dal percorso di visita e nelle vie confluenti, nonché misure specifiche di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Già a partire da lunedì 1 maggio, dalle 15, le vie interessate dal percorso presidenziale saranno interamente transennate. La disposizione riguarda: via Cesare Battisti, piazza Giovanni Paolo II, Corso Giuseppe Garibaldi, piazza della Libertà, piazza Guidazzi e Corso Ubaldo Comandini.

Via i dehors

È stato inoltre disposto un piano con “percorsi di sicurezza” alternativi con specifiche e diverse limitazioni al traffico e di controllo di quello pedonale, sia del pubblico che dei residenti. Per questo, la circolazione, la sosta dei veicoli e l’occupazione del suolo pubblico saranno oggetto di alcune importanti modifiche: dalle 15 di lunedì 1 maggio alle 15 di martedì 2 maggio è prevista la sospensione dell’occupazione esterna del suolo pubblico con rimozione degli arredi, di tutti gli esercizi che si affacciano su corso Garibaldi, a partire dall’intersezione con via Sostegni, sia in strada che sotto il portico fino a piazza della Libertà, Galleria Oir, piazza Guidazzi, via Sostegni, via Cesare Montanari, anche sotto il portico, corso Mazzini, anche sotto il portico.

Parcheggio e sosta vietati

Dalle 15 del 1 maggio fino alle 15 del giorno seguente, inoltre, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione, comprese moto e bicicletta, su entrambi i lati delle seguenti vie: Aldini, tratto da piazza Ravaglia fino al civico 10; Braschi, tratto da corso Giuseppe Garibaldi fino al civico 6; Cesare Montanari; Luigi Sostegni; via Mura di Porta Santa Maria, dal civico 13 al civico 21; Carbonari; corso Giuseppe Mazzini; piazza Almerici; corso Giuseppe Garibaldi; Contrada Dandini, da Corso Giuseppe Garibaldi a via Martiri d’Ungheria; Corso Ubaldo Comandini; e Montalti.

I divieti per bar e ristoranti

Dalle 6 alle 15, di martedì 6 maggio, entrerà in vigore il divieto di somministrazione e vendita in contenitori di metallo o vetro a tutti gli esercizi pubblici presenti in corso Garibaldi, piazza Mario Guidazzi; corso Mazzini; e piazza Almerici. Dalle 8 alle 15 del 2 maggio scatterà anche il divieto di circolazione, eccetto per i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e quelli autorizzati dagli organi di controllo in: via Cesare Battisti, dall’intersezione da via Armellini a via Carbonari; via Carbonari, intera estensione; corso Giuseppe Mazzini; piazza Almerici; corso Giuseppe Garibaldi; via Isei; via Zeffirino Re, da via Fantaguzzi a via Carbonari; vicolo Carbonari; via Boccaquattro; corso Ubaldo Comandini.

Le deviazioni dei bus

L'ordinanza specifica anche che gli agenti delle forze dell’ordine preposti al controllo potranno estendere o modificare le disposizioni, in base a eventuali necessità di ordine pubblico, di sicurezza, di soccorso e di variazione degli orari dell’evento e dei diversi flussi di traffico. Il 2 maggio, dalle 8 alle 15, inoltre, il trasporto pubblico locale subirà alcune modifiche, con deviazione delle linee interessate; sospensione e differimento della raccolta rifiuti e esposizione di questa (dalle 15 di lunedì 1 maggio alle 15 di martedì 2 maggio).

La biblioteca Malatestiana

Sempre martedì 2 maggio, gli orari della Biblioteca Malatestiana saranno modificati temporaneamente. In relazione alla Sezione Moderna, i servizi bibliotecari resteranno aperti con le seguenti modifiche: sospensione del servizio e chiusura al pubblico della biblioteca ragazzi fino alle 15; accesso per il pubblico consentito attraverso l’ingresso adiacente a Casa Bufalini (gli altri due accessi, centrale e adiacente a via Montalti saranno chiusi); fino alle 15 tutti i locali interni alla Biblioteca prospicienti a piazza Bufalini saranno chiusi; sempre fino alle 15 non sarà possibile accedere al cortile del Chiostro di San Francesco. Con riferimento alle visite guidate alla Malatestiana Antica: il servizio sarà sospeso con riapertura al pubblico dalle 15.