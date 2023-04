Svelato il tragitto del presidente Trecento metri accanto a Mattarella

di Annamaria Senni

Un tratto lungo 300 metri che il presidente Sergio Mattarella percorrerà a piedi da piazza della Libertà fino al teatro Bonci. Il presidente percorrerà con le sue suole l’unico tratto di strada in cui si è conservata a Cesena l’antica pavimentazione in san pietrini e porfido, in un angolo della città che sarà allestito al meglio per accogliere la massima autorità dello stato durante la sua visita.

La città è in fibrillazione e si prepara per un’accoglienza in cui niente sarà lasciata al caso, con una coreografia con i tricolori che sarà all’altezza della giornata. Tutta la città sarà tirata a lucido, così come i ‘gioiellini’ di Cesena, il teatro Bonci e la biblioteca Malatestiana, che il nostro presidente andrà a scoprire. Al rintoccare delle 11, la macchina con a bordo Sergio Mattarella arriverà in corso Giuseppe Mazzini, all’angolo con Contrada Dandini e qui, in piazza della Libertà, ci sarà la prima calda accoglienza. Una delegazione formata dal sindaco di Cesena e presidente della provincia Enzo Lattuca, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il prefetto della provincia di Forlì-Cesena Antonio Corona e il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini, sarà pronta ad accogliere Mattarella. In piazza della Libertà ci sarà un’anteprima del Macfrut in formato ridotto. Proprio all’avvio del Macfrut infatti, che si svolgerà a Rimini dal 3 al 5 maggio, è legata la sua visita. Ventisei imprese della filiera dell’ortofrutta e del settore avicolo allestiranno, alle spalle del Duomo, i loro stand con in mostra le eccellenze del territorio presentate dalle principali aziende di Forlì-Cesena.

Ad accogliere il presidente lungo il percorso a piedi fino al teatro Bonci ci saranno poi i cittadini e le cittadine a cui sarà garantita la massima partecipazione. "Sarà una giornata di festa – ha detto il sindaco Enzo Lattuca – e voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita della giornata. Siamo nelle condizioni di poter dire che ci sarà la massima disponibilità per i cittadini di partecipare e nello stesso tempo sarà garantito la massima sicurezza al Presidente della Repubblica".

Corso Garibaldi sarà tirato a lucido e sotto tutto il porticato (completamente transennato) potranno disporsi i cittadini. Anche parte dell’area di piazza della Libertà sarà riservata agli spettatori del grande evento, assieme al porticato di Palazzo Oir e all’area antistante alla piazzetta della Chiesa dei Servi. Sergio Mattarella camminerà in strada, a meno che il meteo non riservi delle brutte sorprese. In caso di pioggia, infatti, sarà il Capo dello Stato a camminare sotto i portici di Cesena. Ad aspettare il presidente in piazza Guidazzi, davanti al teatro Bonci, (verso le 11.20-11.30) ci saranno gli alunni della scuola primaria, mentre dentro al teatro ci sarà una platea di 790 persone, imprenditori, autorità e studenti della scuola Agraria che assisteranno al convegno sull’agroalimentare ‘Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita del nostro paese e per la sua immagine internazionale’. La permanenza del presidente durerà un paio di ore.

Il pubblico del Bonci dovrà entrare un’ora prima dell’arrivo di Mattarella (alle 10.30), passando dai giardini Pubblici e arrivando in via Sostegni. Una volta terminato il convegno, Mattarella si sposterà in macchina alla Biblioteca Malatestiana, per ammirare (in forma del tutto riservata) la storica Aula del Nuti. Le forze dell’ordine garantiranno la sicurezza in una città in gran parte transennata e verranno adottate speciali misure comprendenti alcune modifiche alla viabilità.