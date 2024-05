Nove Colli Da tutto il mondo a Cesenatico

Con l’inaugurazione della fiera Cicloevento oggi si entra nel fine settimana del ciclismo, che culminerà domenica 19 maggio con l’edizione 2024 della Nove Colli, con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico all’altezza della colonia Agip.

Per la 53esima edizione della gran fondo, il gruppo ciclistico Fausto Coppi mette in campo una macchina organizzativa con più di mille persone. Al via all’alba del 19 maggio si ritroveranno 6.350 partenti. Sono numeri inferiori rispetto ai 10mila e anche 12mila iscritti del passato, tuttavia occorre tenere in considerazione che il mondo delle granfondo è radicalmente cambiato negli ultimi quattro anni, con gare che addirittura non esistono più.

L’inizio del raduno è alle 5 con l’apertura delle griglie; alle 6 partirà la griglia rossa e a seguire tutte le altre. Alle 6.45 ci sarà la partenza della griglia dedicata ai percorsi Gravel e alle 7 quella de ’L’altro Percorso’. Dal lungomare i corridori raggiungeranno viale Trento, la Statale Adriatica e la via Cesenatico per raggiungere Cesena e quindi iniziare l’arrampicata sui colli. Nel percorso lungo di 194 chilometri da effettuarsi entro 12 ore, si pedala nelle frazioni di Martorano e Diegaro a Cesena; a Forlimpopoli, Bertinoro, la prima salita di Polenta (305 metri), Fratta Terme, Meldola, Pieve di Rivoschio, e successivamente a San Romano, Ciola, Mercato Saraceno, il mitico colle Barbotto a 5015 metri di altitudine, Montetiffi, Perticara, Talamello, Novafeltria, Maioletto, nel monte Maiolo, Monte Pugliano (la vetta più alta a 787 metri sul livello del mare), una parte di San Leo, Secchiano, Passo delle Siepi, Ginestreto, Ponte Uso, Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala e naturalmente nella parte finale di Cesenatico.

All’arrivo è stato allestito un grande villaggio in grado di accogliere, assistere, all’occorrenza soccorrere e soprattutto sfamare i ciclisti. Il grande pasta party sarà seguito da uno chef molto famoso, Omar Casali del ristorante Maré.

Nel percorso medio, da effettuarsi invece entro le 7 ore e mezzo, dopo aver toccato il Barbotto, si taglia verso Sogliano, Borghi, Savignano e Cesenatico. L’altro percorso è invece lungo 60 chilometri ed è pensato per i cicloturisti che desiderano gustare il paesaggio e divertirsi senza velleità di classifica. Dei 6.350 iscritti, 5.904 sono uomini e 446 donne. Le nazioni rappresentate sono 44, con 5.397 italiani e 953 stranieri. Come antipasto sabato si terrà alle 15.30 la Mini Nove Colli ’Gobik’ al Ciclodromo "Marco Pantani" a Villamarina. Alle 17 si terranno le premiazione dei fedelissimi che hanno disputato più edizioni della Nove Colli e alle 18.30 la presentazione del Dream Team #NoveColli4Children.