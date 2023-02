Museo del Compito, si apre con una visita guidata

di Ermanno Pasolini

A Savignano sul Rubicone il Museo del Compito ’Don Giorgio Franchini’ apre le porte con speciali appuntamenti in febbraio e in marzo. Uno è con la visita guidata al Museo e alle fornaci protostoriche in programma oggi alle 15. Giulia Balsassarri terrà una lettura animata su ’Mitico Giurassico! Andiamo alla ricerca delle prime forme di vita apparse sulla terra, con giochi, libri e autentici fossili’. Necessaria la prenotazione. Info e iscrizioni: 335 6286338, [email protected]

Il museo è stato aperto nel 1998 nei locali dell’ex scuola elementare. All’interno ci sono tanti reperti raccolti nella zona tutt’intorno, preziosa dal punto di vista archeologico. Savignano ha solo due frazioni: Fiumicino e Capanni-Savignano Mare, storicamente riconosciute dalla comunità. Tanti credevano che San Giovanni in Compito fosse frazione di Savignano, ma agli atti del Comune non risulta.

Molti chiedono da tempo grandi cartelli per indicare San Giovanni in Compito, località piena di storia fin dai tempi della realizzazione della via Emilia, dove c’è una Pieve risalente al VII secolo e accanto c’è il museo archeologico Don Giorgio Franchini dedicato al prete che amava andare dietro agli aratri dei contadini e raccogliere i reperti. C’è anche il monumento che ricorda il passaggio di Giuseppe Garibaldi il 1 agosto 1849 e la località è stata sempre presa in considerazione come punto di riferimento per l’esatta localizzazione del fiume Rubicone ed è stata stazione di posta di cavalli lungo la via Emilia.

Il Museo archeologico del Compito è nato per la prima volta nel 1930 grazie all’opera di Don Giorgio che raccoglieva reperti e li sistemava in teche. Nel 1998 il Comune di Savignano ha assunto la gestione diretta del Museo. Ha detto il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini: "Una domenica al nostro museo archeologico è un’occasione da non perdere. Dilatiamo il nostro tempo, come sempre accade quando facciamo qualcosa di piacevole, e viviamo la nostra città e i suoi spazi unici, per bellezza e qualità. Il museo di San Giovanni in Compito aspetta tutti".

Don Giorgio Franchini nacque a Rimini, nella parrocchia di S. Lorenzo in Correggiano, il 2 novembre 1894. Fu parroco alla Pieve di San Giovanni in Compito da 1926 al 1978. La figura di don Giorgio Franchini è ricordata con nostalgia e grande affetto da tutti i parrocchiani che allora erano bambini. Poi gravemente malato, dovette allontanarsi per qualche tempo dalla parrocchia e nel suo Museo venne perpetrato un grave furto e chiuso fino alla riapertura del 1998 e l’intitolazione al suo nome il 13 dicembre 1999.