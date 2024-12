Natale di solidarietà. Regali ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria

Prima di Natale si sono moltiplicate le iniziative solidali per portare un sorriso e momenti di gioia ai bambini che devono trascorre le festività in ospedale. E in questi giorni i piccoli degenti della Pediatria del Bufalini hanno ricevuto nuove visite speciali e tanti doni. Una delegazione della polizia locale di Cesenatico guidata dal comandante Alessio Rizzo ha fatto visita assieme a Babbo Natale in Pediatria, per consegnare una donazione e numerosi giocattoli che sono poi stati distribuiti ai piccoli pazienti.

Per il secondo anno consecutivo, i supereroi di The Marvel & Friends sono tornati ad animare le corsie del reparto distribuendo ai piccoli pazienti una grande quantità di giochi. Anche il Cesena FC è sceso in campo per sostenere la Pediatria e tutti i suoi giovani pazienti: oltre a una generosa donazione a favore del reparto, un delegazione della prima squadra del Cavalluccio - guidata dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini e dal Coordinatore delle Attività Cesena Academy Davide Succi, e composta dai giocatori Emanuele Adamo, Marco Curto, Saber Hraiech, Giuseppe Prestia e Sydney van Hooijdonk - ha fatto visita ai bambini e ragazzi ricoverati, consegnando una serie di gadget bianconeri.

Per i piccoli ricoverati e i loro familiari sono arrivate in dono anche numerose confezioni di Wafer Babbi consegnate da Maria Luisa Pieri, un generoso gesto che si ripete da diversi anni. Tanti doni anche da parte dell’associazione All Together Charity. C’è stata anche la visita speciale di Babbo Natale con il suo carico di regali donati sempre dall’associazione sportiva. Donati a favore del progetto Pediatria a Misura di bambino 1300 euro grazie alla 15esima edizione della manifestazione “Emiday” per ricordare il musicista Emiliano Bagnoli.

Il rombo dei Babbo Natale in vespa sabato è tornato ad inondare di allegria i corridoi del Bufalini. I vespisti del Vespa Club Cesena hanno portato doni ma anche un messaggio di solidarietà e vicinanza ai degenti, familiari e operatori dei reparti di Pediatria, Geriatria Lungodegenza e Nefrologia.