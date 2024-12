"Ne beneficeranno anche i locali"

La festa di Capodanno è ben accolta da Lorenzo Cacciaguerra, responsabile del Babbi Caffè.

"È un’iniziativa ottima quella del Comune, anche perché il centro di Cesena ha bisogno per le feste e per Natale di avere un po’ di allegria e un po’ di movimento. La festa di Capodanno porterà un grosso beneficio anche ai locali della zona e anche a noi che siamo in pieno centro a palazzo del Capitano. Le persone che parteciperanno alla festa e tutti coloro che saranno in centro a Capodanno avranno la possibilità di entrare nel nostro locale e di riscaldarsi un po’ con una buona cioccolata calda".