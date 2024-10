Nuova Virtus col turbo

Segnali decisamente incoraggianti dal mondo della pallacanestro in rosa cesenate, perché se è vero che chi ben comincia è già a metà dell’opera e che non ci sono seconde occasioni per fare una buona prima impressione, la Nuova Virtus Cesena ’Fse Progetti’ guidata da coach Luca Chiadini, è partita col piede giusto, espugnando il campo del Basket Rosa Forlì al termine di un match disputato in pienissimo controllo e terminato con un solco di quasi 50 punti di distanza tra le due squadre, rappresentato da un 25-77 che non ha bisogno di essere commentato.

In effetti la partita di per sé non ha molto da dire, con la Nuova Virtus che mette in cassaforte il risultato già nel primo quarto, concedendo alle forlivesi un solo canestro dal campo in 10 minuti e un paio di tiri liberi; viceversa in attacco Cesena va a segno con ottima continuità in particolare in contropiede riuscendo a capitalizzare al meglio l’attenta difesa che recupera 12 palloni: si arriva così al primo intervallo col risultato di 4-26.

Coach Chiadini ruota tutte e dodici le sue giocatrici con l’intenzione di tenere alta l’intensità di gioco, soprattutto quella difensiva, ma dopo il +22 del primo quarto la squadra, composta da un organico molto giovane e che necessita ancora di accumulare esperienza sulle spalle, perde concentrazione arrestando così nei successivi dieci minuti in maniera piuttosto brusca la cavalcata iniziale. Si va in ogni caso negli spogliatoi per l’intervallo lungo con un corroborante margine di sicurezza a favore delle ospiti, che restano al comando con un netto 11-37.

Nella ripresa Forlì continua a cavalcare l’onda presa nel secondo periodo arrivando quasi in doppia cifra di punti segnati nel quarto; la Virtus dal canto suo ricomincia faticosamente a mettere punti a referto a causa di una difesa ancora troppo permissiva che non produce palle recuperate; tuttavia lentamente riprende fiducia e così il divario torna a crescere fino al 20-53 del 30’.

L’ultimo periodo serve solo per le cronache con le padrone di casa che tirano remi in barca, mentre la Fse Progetti continua nel proprio intento di allenare quei meccanismi che molto presto serviranno per avere la meglio su avversari più ambiziosi.

Ecco il tabellino cesenate: Gori 7, Giorgini 4, Clementi 9, Chiadini Car. 5, Pollini (10 recuperi), Battistini 8, Cedrini 11, Duca N. 12, Andrenacci 13, Mezzini 6, Morri 1. All. Chiadini Ass. Andreoli, Fullin.