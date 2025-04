Omaggio a Papa Francesco e festa bianconera: Sassuolo domina in campo

La festa di compleanno poteva essere migliore. Prima di tutto per le circostanze in cui si è presentata l’occasione. Ad accogliere l’ingresso in campo dei giocatori ieri sera c’era infatti l’immagine di Papa Francesco proiettata sul maxischermo, in memoria del quale si è tenuto un minuto di silenzio preceduto dalla lettura di una frase del Santo Padre rivolta al mondo dello sport: "Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale per portare avanti i valori della cristianità: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi". Il popolo bianconero aveva fatto in ogni caso la sua parte, accogliendo la squadra con uno striscione a tema: "Auguri Cavalluccio, da 85 anni simbolo della Romagna" e quelli in campo avevano fatto le cose per bene presentandosi in ghingheri con una mise speciale in stile d’altri tempi. Come a dire che l’impegno organizzativo c’era stato, ma gli eventi sono andati fuori programma. Anche per via degli invitati, i campioni della cadetteria, il Sassuolo, che anche ieri si è dimostrato di un’altra categoria. La gara è stata a senso unico, ma il popolo bianconero è comunque rimasto sul pezzo fino al novantesimo e oltre. Perché in effetti i veri festeggiati ieri erano loro, quei tifosi che da una vita vivono in simbiosi con la squadra senza abbandonarla mai. A godersi lo spettacolo, che in effetti ieri è stato in grandissima parte di marca emiliana, c’era in ogni caso una tribuna delle grandi occasioni: l’ex tecnico bianconero Pierpaolo Bisoli, l’ex stella dell’Inter e padre del portiere Jonathan, Jurgen Klinsmann, il doppio ex Simone Missiroli, Sergio Floccari e Alberto Zaccheroni.

Luca Ravaglia