Oggi, alle 14.30, avrà luogo l’Open Day all’ Istituto Tecnico Tecnologico Statale Marconi di Sarsina, istituzione scolastica che, oltre al Comune di Sarsina e a tutta la comunità della Valle del Savio, sta particolarmente a cuore anche all’associazione Imprenditori Vallesavio APS.

"Ragazzi e genitori, siamo qui per parlarvi di un’importante scelta che vi aspetta dopo la terza media: la scelta della scuola superiore – dice l’associazione –. Se state considerando le vostre opzioni, vi invitiamo a dare un’occhiata all’Istituto Tecnico tecnologico Marconi di Sarsina. Oggi il Marconi conta oltre 100 studenti, nelle classi dalla 1ª alla 5ª. Perchè scegliere il Marconi? Ecco alcuni motivi che potrebbero fare la differenza. Un primo punto è perché dispone di laboratori all’avanguardia, con accesso a strutture moderne e attrezzature di ultima generazione, che permettono agli studenti di apprendere in modo pratico e coinvolgente. Inoltre, c’è una forte richiesta di tecnici qualificati. Il mondo del lavoro ha, infatti, bisogno di professionisti preparati e competenti".

"Si tratta di una opzione per tutti – prosegue l’associazione –. L’istruzione tecnica non è solo per ragazzi. Anzi le ragazze troveranno un ambiente stimolante e opportunità di crescita in questo settore. Altro motivo, per i ragazzi della Valle del Savio, è anche quello della vicinanza alla sede della scuola, che fornisce altresì esperienze e stage formativi grazie anche alla collaborazione con l’associazione Imprenditori Valle Savio, per un percorso formativo stimolante e ricco di opportunità, con incentivi per gli studenti più meritevoli". Gli open day organizzati dalle scuole sono proprio l’occasione per conoscere gli istituti e i loro percorsi per permettere ai ragazzi di fare la scelta migliore per il proprio futuro.