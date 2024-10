Parte il corso per diventare ’clown dottori’ L'associazione L'Aquilone di Iqbal presenta il nuovo corso di clownterapia "I Nasi Rossi del Dottor Jumba" a Cesena. Un'opportunità per diventare clown professionisti e portare gioia ai bambini ricoverati in ospedale. Contattare per informazioni e iscrizioni.