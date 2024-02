Partono oggi i lavori in via Montebellino per mettere in sicurezza le aree franate Lavori urgenti lungo via Montebellino per ripristinare movimenti franosi. Modifica temporanea viabilità per ricostruzione sede stradale e opere di drenaggio. Interventi post-alluvione in diverse vie del Centro Urbano e Oltresavio per sicurezza banchine danneggiate.