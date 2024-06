Pienone in piazza e sul lungomare per i 70 anni di ’Romagna Mia’

Migliaia di persone a Gatteo Mare in piazza Romagna Mia e lungo tutto il lungomare Giulio Cesare per la festa dei 70 anni di Romagna Mia, la canzone simbolo della Romagna. Con "Buon Compleanno Romagna mia", Gatteo Mare ha celebrato i 70 anni, portati splendidamente, della canzone simbolo della nostra terra. L’inno della Romagna ha festeggiato proprio il 2 giugno i 70 anni. Correva, infatti, l’anno 1954 quando il già affermatissimo Secondo Casadei compose questo brano dedicandolo proprio alla sua casetta di Gatteo Mare. All’inizio infatti Secondo Casadei l’aveva chiamata "Casetta Mia", poi trasformata in Romagna Mia con le note messe in fila nel parco di quella villetta a due passi dall’Adriatico che divennero subito l’inno delle genti di Romagna e di tutti coloro che hanno a cuore la propria terra natia, fino alla diffusione mondiale ad opera del nipote di Secondo, Raoul Casadei. A maggio 2023 Romagna Mia è diventata la canzone simbolo della rinascita della Romagna duramente colpita dall’alluvione. Ad augurare buon compleanno a questa intramontabile canzone insieme a Riccarda Casadei, nella piazza omonima di Gatteo Mare, c’erano il sindaco di Gatteo Roberto Pari, l’assessore regionale Andrea Corsini, il presidente del Gatteo Mare Summer Village e della cooperativa Bagnini Massimo Bondi e, naturalmente, Moreno il Biondo che ha cantato insieme a tutto il pubblico Romagna Mia, le cui parole sono le luminarie di tutto il lungomare Giulio Cesare. In strada oltre 400 ballerini delle migliori scuole di ballo romagnole hanno fatto da cornice a una splendida serata per la canzone del cuore dei romagnoli.

Ermanno Pasolini