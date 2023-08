Quattro patenti ritirate a Savignano per guida in stato di ebbrezza La Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare ha svolto un servizio straordinario per il controllo e contrasto a comportamenti molesti e pericolosi alla guida. Sono stati fermati più di 100 conducenti, con 4 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Sono stati anche elevati 2 verbali per mancata revisione del veicolo.