Raduno internazionale di auto Trabant, un successo

È stata un successo l’edizione 2024 del raduno internazionale di auto Trabant. Oltre settanta equipaggi provenienti dalla Germania, dall’Austria, dalla Svizzera e qualche appassionato italiano, hanno ancora scelto Cesenatico per trascorrere giornate in riviera e per frequentare l’entroterra di Cesena e Longiano. La novità di quest’anno è il passaggio di testimone da parte degli organizzatori. Dopo un quarto di secolo hanno lasciato l’organizzazione gli ideatori dell’evento, i coniugi Bruno Rinaldi e la moglie Sieglinde Lercher originaria della provincia di Bolzano, che alla fine del secolo scorso inventarono il raduno. Quest’anno gli equipaggi sono stati infatti alloggiati all’Hotel Adria Beach di Valverde. L’evento clou è stata la sfilata delle autovetture in viale Carducci, scortate dalle pattuglie della Polizia locale sino ad arrivare in piazza Andrea Costa, dove sono rimaste esposte per la gioia di appassionati e curiosi. Al termine la sfilata si è tenuta in senso contrario, dalla in direzione sud sino a Valverde. I coniugi Bruno Rinaldi e Sieglinde Lercher ora in pensione, hanno dato una mano per accompagnare i nuovi organizzatori in questa settimana intensa, che ha visto in cabina di regia per la prima volta il tedesco Michael Eichhorst, un poliziotto di Berlino appassionato e collezionista di Trabant, le storiche vetture che un tempo erano il vanto dell’industria meccanica della Ddr, l’ex Germania dell’Est.