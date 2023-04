Riscaldamento a Cesena, proroga dell’accensione degli impianti. Ecco fino a quando

Cesena, 5 aprile 2023 – Gli impianti di riscaldamento degli edifici privati e pubblici di Cesena potranno rimanere accesi fino al 15 aprile compreso, per cinque ore al giorno.

Riscaldamento, quando si spegne in Emilia Romagna

Lo ha deciso il sindaco Enzo Lattuca, prorogando l’accensione facoltativa delle caldaie, in considerazione delle attuali condizioni climatiche, che non garantiscono in alcune ore della giornata sufficienti temperature interne.

"L’obiettivo primario _ chiarisce il Comune di Cesena _ è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute".