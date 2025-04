Ristorazione in lutto, è morta Gabriella Bianchi

Lutto nel settore della ristorazione per la scomparsa, la mattina del giorno di Pasqua, nel letto nella sua casa, dopo lunga malattia, di Gabriella Bianchi, 86 anni, per oltre 40 anni alla guida con la famiglia, a San Giovanni in Galilea, la storica frazione di Borghi, del ristorante Belvedere, dal 1962 gestito dalla famiglia Rigoni. Lascia il marito Adamo Rigoni, 91 anni, i cui antenati nel 1810 si insediarono in quel posto dove la vecchia casa oggi non c’è più e non era nel posto dove c’è il ristorante. Oltre al marito, Gabriella Bianchi lascia quattro figlie Carmen, Maria Cristina, Barbara e Monica, i generi Renzo, Enzo, Mauro e Andrea, i nipoti Elena, Valentina, Silvia, Matteo, Samantha, Luca, Veronica, Michele e Adele e i pronipoti Gabriele, Giulia, Alessia e Angelica. Questa sera, alle 20, veglia di preghiera nella chiesa di San Giovanni in Galilea dove domani, alle 10, ci sarà il funerale con la messa. Poi la sepoltura nel locale cimitero. Gabriella Bianchi è stata una ristoratrice fra le più apprezzate e conosciute della Valle del Rubicone alla guida del ristorante Belvedere che propone da sempre la tradizionale cucina romagnola. E’ stata prima una perfetta cuoca in cucina con la cognata Anna e poi in sala a fare accoglienza e cameriera fino alla pensione. Per desiderio della famiglia le offerte raccolte andranno a beneficio della chiesa di San Giovanni in Galilea.

e. p.