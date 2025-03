Romagna Rfc, c’è il Civitavecchia. Obiettivo: invertire la rotta

Oggi, alle 14.30, il Romagna Rfc tornerà sul campo di casa dello Stadio del Rugby di Cesena per la partita con il Civitavecchia, quarta prova del girone di ritorno del campionato di serie A. Un girone di ritorno iniziato in maniera altalenante per i Galletti, che dopo la vittoria casalinga sul Napoli sono incappati in due sconfitte nelle trasferte a L’Aquila e Livorno e che arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di invertire la rotta. Con il Civitavecchia, avversario di vecchia data e sempre insidioso, sarà dunque fondamentale tenere alta l’attenzione e sfruttare al meglio tutte le occasioni a disposizione per ritrovare il giusto ritmo e dare continuità all’importante percorso di crescita che ha visto protagonista la squadra, neopromossa ma già ampiamente ambientatasi nella nuova categoria dopo le primissime fasi di rodaggio.

Rispetto al confronto dell’andata, che si era chiuso con la vittoria dei laziali per 33-20, il Romagna è cresciuto progressivamente, inanellando una serie di risultati positivi che si è appunto conclusa con le due sconfitte incassate in quest’ultimo mese, nelle quali comunque il Romagna ha comunque continuato a muovere la propria classifica grazie ai punti di bonus così da tenersi in scia al gruppo di testa. Anche il Civitavecchia si è installata nella metà alta della graduatoria, dietro di 4 punti rispetto ai Galletti, che dunque dovranno guardarsi da un possibile sgambetto dei laziali per confermare il quarto posto. L’ingresso al campo è libero.

I convocati: Bastianelli, Burioli, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Foschini, Giannuli, Greene, Maiga, Marini, Maroncelli, Mazzone, Perju, Pirini, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Strada, Villani, Vincic, Zani. La classifica: Livorno 55, Roma 43, Firenze 40, Romagna 37, L’Aquila 34, Civitavecchia 33, Paganica 22, Napoli 20, Primavera 16, Villa Pamphili -3