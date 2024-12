Roncofreddo, presepe nella scarpata di via Matteotti

Inaugurato e benedetto il grande presepe di Roncofreddo, presenti tutte le istituzioni compresa la sindaca Sara Bernabini. Il solito presepe composto da statue ad altezza d’uomo, rivisitate come ogni anno. La realizzazione del presepe è stata fatta grazie alla famiglia Guidi che come ogni anno contribuisce all’allestimento natalizio del paese. Il presepe si estende su una ripida scarpata di una superficie di duemila metri quadrati, sotto le mura malatestiane che cingono il paese. E’ composto da una settantina di statue fra personaggi e animali. Le statue sono tutte a grandezza naturale e i vestiti sono stati creati dal gruppo, bambini compresi, che hanno lavorato per due mesi e che si sono rifatti agli abiti dell’epoca, che indossavano i personaggi ai tempi della nascita di Gesù. Il gruppo con la famiglia Guidi si è trovato tutte le sere in un grande capannone a fare le statue, confezionare i vestiti, ideare i personaggi e preparare anche l’area su cui farlo. Sarà possibile visitare il presepe fino a metà gennaio. Il presepe è stato allestito sulla scarpata di via Matteotti a Roncofreddo, è sicuramente il più grande allestito nei nove comuni della Valle del Rubicone.