Saccheggiate sneaker da collezione: "Rubato un modello da 3mila euro"

Cesena, 26 gennaio 2024 – “Hanno rubato tutto". Inizia così lo sfogo dei proprietari di ’ResellZone’, il negozio di sneakers e capi di abbigliamento a edizione limitata in galleria Urtoller. Scarpe esclusive e brand di nicchia presi di mira dai ladri nella notte tra mercoledì e giovedì.

"Quando abbiamo aperto il negozio ieri mattina – racconta uno dei proprietari in un video su Tik Tok – non ci saremmo mai immaginati di trovarci in una situazione del genere. I ladri hanno preso quasi tutte le Jordan 4 e hanno rubato un modello di sneakers che costa 3.000 euro".

Ieri pomeriggio i due giovani proprietari, Andrea Battistini e Lorenzo Gobbi, sono andati a sporgere denuncia ai carabinieri. "Non abbiamo idea di chi possa essere stato, i ladri non hanno lasciato traccia – raccontano – abbiamo fatto la denuncia ma non sappiamo se servirà a qualcosa. Abbiamo i brividi e chiediamo solo il vostro supporto morale. Cercheremo di riprenderci per avere più forza per affrontare questo 2024". Così concludono il video su Tik Tok, in cui si vedono le vetrine scheggiate e il negozio sottosopra. Il negozio è un punto di riferimento per gli amanti delle sneakers esclusive, a prezzi spesso elevatissimi, e i ladri conoscevano bene il valore della merce rubata.

Il fenomeno del reselling

Un fenomeno che si è diffuso negli ultimi anni, specialmente tra le giovani generazioni, generando business e contribuendo alla nascita di alcune piattaforme mondiali è quello del ’reselling’: acquistare e rivendere scarpe da ginnastica o altri capi d’abbigliamento con gli stessi criteri con cui si acquisterebbero e rivenderebbero azioni in borsa. Il reselling interessa in modo particolare il mondo delle sneakers (le scarpe da ginnastica) generalmente delle stesse marche rubate nel negozio in galleria Urtoller.

A novembre 2020 il fenomeno ’reselling’ è stato riportato in auge dal ’caso Lidl’. L’operatore della grande distribuzione ha messo in vendita delle sneakers della collezione streetwear low cost a soli 13 euro nei propri punti vendita e in pochi giorni l’articolo è andato esaurito. Le stesse scarpe sono state rimesse in vendita online a prezzi decuplicati per via dell’altissima richiesta dei collezionisti.