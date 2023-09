Dal nuovo Swatch alle scarpe Lidl: i fenomeni da file chilometriche davanti ai negozi

Bologna, 9 settembre 2023 – Tutto è iniziato con il telefono ‘feticcio’, l’oggetto del desiderio per milioni di giovanissimi (e non solo). Gli anni ‘duemilaepassa’, con quelle tende o letti di fortuna una volta sistemati prima solo per i concerti, qualche anno fa sono iniziate a spuntare come funghi fuori dai negozi Apple per accaparrarsi il nuovo Iphone. E il fenomeno si è allargato a macchia d’olio: sì, perché lanci sul mercato di scarpe, telefoni e come nel caso di Bologna (ma anche di tutta Italia) del nuovo orologio Swatch, sfiorano il fenomeno sociale. Perché spesso non si indossano, non si mettono, manco si tirano fuori dalla scatola. Tutti oggetti da potenziale ‘reselling’ la rivendita di pezzi ‘rari’ che tanto va sulla rete.

Scuba Fifty Fathoms Collection di Blancpain x Swatch

Il Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection di Blancpain x Swatch è il fenomeno di queste ore: da ieri sera i negozi sono stati letteralmente presi d’assalto da giovani e meno giovani collezionisti che, armati di sedie, tappettini e sacco a pelo, hanno scelto di passare la notte nella strada pedonale per non perdere la possibilità di acquistare l’ultimo modello.

Le scarpe Lidl

Nel maggio 2021, poco dopo la pandemia, era stato assalto ai supermercati. Le scarpe Lidl, finalmente, una specie di feticcio per i malati di scarpe da ginnastica, trofeo da esibire agli amici, oggetto da brandire sui social. La nota catena di supermercati tedeschi aveva rilasciato la seconda release di scarpe, dopo che qualche mese prima il lancio della calzatura (insieme con calzini e ciabatte) si era trasformata in un momento di follia globale e il fenomeno si era ripetuto.

MoonSwatch

Come per il nuovo scuba successe anche per il Bioceramic MoonSwatch. File chilometriche sin dalla sera prima per accaparrarsi l’interpretazione Swatch della più grande icona Omega: il Moonwatch, l’orologio degli astronauti dell’Apollo. Per la prima volta nella storia i marchi del gruppo Swatch avevano tra loro e danno vita a un’interpretazione accessibile dello Speedmaster Moonwatch, realizzato questa volta in bioceramica in 11 colorazioni differenti.

Cos’è il reselling

Per reselling si intende la rivendita di modelli, soprattutto rari e prodotti in serie limitata, di oggetti mai utilizzati. Il business è partito dagli Stati Uniti indicativamente alla metà degli anni Duemila quando i marchi hanno cominciato a lanciare in serie limitata.

Questa strategia è sempre più in voga, tanto che l’accamparsi fuori dai negozi, mettendosi in fila già tempo prima dell’apertura e del lancio del prodotto sul mercato è diventato quasi un lavoro.