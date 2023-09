MoonWatch per Omega, a Bologna in coda dalla notte per il nuovo Swatch

Bologna, 26 marzo 2022 - Tantissime persone in fila anche a Bologna per il lancio di Moonwatch, l'ultimo orologio Swatch (Video) omaggio a un modello culto Omega. Davanti al negozio del brand in via D'Azeglio, a due passi da piazza Maggiore, soprattutto giovani sono in coda dalla notte (foto) e sembra che a metà mattina gli orologi disponibili siano già quasi esauriti. Diversi anche i curiosi che si fermano a osservare la fila e a chiedere il motivo dell'assembramento.

Swatch ha collaborato con Omega per realizzare uno Swatch innovativo ispirato allo Speedmaster Moonwatch.

Bioceramic MoonSwatch: che cos'è

Il nuovo Bioceramic MoonSwatch è l’interpretazione Swatch della più grande icona Omega: il Moonwatch. Per la prima volta nella storia i marchi del gruppo Swatch collaborano tra loro e danno vita a un’interpretazione accessibile dello Speedmaster Moonwatch, realizzato questa volta in bioceramica, disponibile, solo nei negozi fisici, in undici versioni diverse e ispirate ad altrettante futuribili missioni spaziali.

KLa nuova collezione MoonSwatch (Ansa)

Perché il nuovo MoonSwatch è così ambito

Che lo Speedmaster di Omega nella versione Moonwatch fosse uno dei modelli di orologio più desiderati si sapeva già. Infatti, il 20 luglio del 1969 è stato dato in dotazione, come parte della strumentazione, a ogni membro dell’equipaggio della missione Apollo 11: il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo lunare Edwin “Buzz” Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Per questo motivo è stato uno dei modelli più ambiti tra i collezionisti.

​Quanto costa

Pensato per essere accessibile a un pubblico più vasto, il Bioceramic MoonSwatch propone un prezzo sostenibile: ognuno degli undici modelli, infatti, viene venduto a 260 euro.

Design e innovazione tecnologica

Per il design del Bioceramic MoonSwatch, i brand hanno tratto ispirazione dallo spazio, dando vita a una collezione composta da undici modelli Swatch che portano il nome dei corpi celesti, dalla stella gigante al centro del sistema solare al pianeta nano alla sua periferia.

Attenzione, non parliamo solo di design ma anche d’innovazione tecnologica: tutti i modelli Swatch sono infatti realizzati in bioceramica, un materiale brevettato dal marchio composto da due terzi di ceramica e da un terzo da un materiale derivante dall’olio di ricino.