Bologna: spaccata nella notte al ristorante cinese Bashifu, ecco il bottino dei ladri

Bologna, 2 maggio 2024 - L’incubo delle spaccate torna a colpire gli esercenti del centro. Stavolta nel mirino dei ladri è finito il ristorante cinese Bashifu all’interno della Galleria 2 Agosto, a pochi passi dalla stazione. “Stamattina siamo stati chiamati – racconta il titolare del locale, Chen Zhen – e, una volta arrivati, ci siamo accorti che il vetro della porta automatica era stato completamente distrutto. Hanno rubato sia il fondocassa con 200 euro all’interno che un cellulare”.

Il colpo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato messo a segno stanotte, intorno alle 5. Il proprietario ha già sporto denuncia ai carabinieri, che ora cercheranno di risalire all’identità dei malviventi. Presumibilmente, visto che il locale non dispone di telecamere, verranno analizzati i filmati dei dispositivi di videosorveglianza presenti in zona.

“Abbiamo aperto all’inizio di marzo – continua Zhen – ed è la prima volta che subiamo un furto. La zona comunque non è tranquilla, non ci sentiamo al sicuro. Spesso ci sono risse, episodi di spaccio e microcriminalità”. Quella al ristorante Bashifu è solo l’ultima delle tantissime spaccate messe a segno negli ultimi mesi. Un problema per far fronte al quale il Comune, nelle scorse settimane, ha emanato un’ordinanza con cui l’area dei cantieri che affacciano sulle strade dovrà essere chiusa per impedire ai malintenzionati di rubare materiali con cui poi possono essere sfondate le vetrine di bar o ristoranti.

"Con dispiacere – così il ristorante ed ex consigliere del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia – annunciamo l’ennesima spaccata. La situazione è da far west, come esercenti e cittadini ci sentiamo lasciati soli dalle istituzioni”.