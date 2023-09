Nuovo Swatch, a Bologna tutti in fila dalla notte in via D’Azeglio per gli Scuba Fifty Fathoms

Bologna, 9 settembre 2023 – Tutti in fila per cercare di accaparrarsi uno dei i cinque modelli della Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection di Blancpain x Swatch. E così la centralissima via D’Azeglio da ieri sera è stata letteralmente presa d’assalto da giovani e meno giovani collezionisti che, armati di sedie, tappettini e sacco a pelo, hanno scelto di passare la notte nella strada pedonale per non perdere la possibilità di acquistare l’ultimo modello della nuova collezione Blancpain X Swatch atteso con grande entusiasmo dai fan e collezionisti.

Insomma il grande giorno è arrivato e Bologna se ne è accorta bene visto che nella via pedonale che sbuca in piazza Maggiore sono arrivate nella notte anche le transenne, che da via Farini portano esattamente davanti allo store Swatch per contenere e ordinare il previsto ‘serpentone’ di gente di questa mattina.

Il d-day per il lancio della nuova collezione è infatti oggi e il regolamento parla chiaro: ogni cliente ne potrà acquistare uno solo per store. E così come è successo con il modello Moonswatch, nato dalla collaborazione con Omega, anche questa volta, a giudicare almeno dalla fila che già nella notte ha preso forma in centro, la collaborazione, che celebra l'iconica Blancpain, il primo orologio subacqueo creato proprio 70 anni fa, è destinata a ripetere il successo.

Il Fifty Fathoms, lanciato nel 1953, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di immersioni in tutto il mondo. La collezione comprende cinque modelli ispirati ai cinque oceani del pianeta: Artic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean. Gli orologi mantengono le caratteristiche della collezione Fifty Fathoms, inclusa l'alta impermeabilità, la leggibilità eccellente, il movimento meccanico e la lunetta girevole con meccanismo di blocco e protezione antimagnetica. Il nome ‘Fifty Fathoms’ fa riferimento all'unità di misura della profondità subacquea, il fathom, che equivale a 91 metri o 300 piedi. I nuovi orologi Bioceramic Scuba Fifty Fathoms sono impermeabili fino a 91 metri, in omaggio a questa tradizione.