Sammaurese, missione playout. Scontro diretto a San Marino

La prima è andata bene e ha rimesso in corsa la Sammaurese che adesso punta ad entrare nella zona playout, la seconda delle quattro sfide dirette oggi porta i giallorossi allo stadio di Acquaviva per affrontare il San Marino. Ci sono in palio punti vitali per entrambe, il San Marino arriva dalla sconfitta subita a Pistoia e per non scivolare ancora più in basso deve cercare di conquistare un risultato positivo. Durante la settimana la società del Titano ha messo sotto contratto Filippo Fabbri, difensore anche della Nazionale sammarinese che potrebbe prendere il posto di esterno destro nel centrocampo a cinque che di solito Biagioni adotta per la sua squadra. Un movimento durante la settimana si è registrato anche a San Mauro, ma in uscita: Riccardo Montesi torna alla Duemme di Mercato Saraceno, il giovane esterno in questa stagione non ha ripetuto le ottime prestazioni mostrate un anno fa, per la prossima settimana sono possibili novità anche in entrata.

Sarà, come è facile prevedere, un incontro con poche reti; entrambe faticano molto a segnare, fin qui hanno messo a segno venti reti complessive, facile quindi che chi riesce ad andare in vantaggio possa poi portare in fondo il risultato. Sarà un confronto interessante anche sul piano tattico fra Stefano Protti e Oberdan Biagioni, due tecnici subentrati a stagione in corso che stanno cercando di trovare le giuste soluzioni per riportare la loro squadra fuori dalla zona che scotta. I due tecnici condividono la profonda conoscenza del campionato di serie D, Protti conosce senza dubbio meglio il girone D, hanno due modi differenti di schierare la squadra: difesa a quattro, tre centrocampisti con due esterni offensivi e una punta centrale per Protti, difesa a tre, centrocampo a cinque e due attaccanti per Biagioni.

Fra i motivi di interesse possiamo includere anche il fatto che domenica scorsa Flavio Deshkaj, giovane esterno offensivo della Sammaurese è stato sicuramente fra i migliori dei suoi per intraprendenza e lucidità, se saprà ripetersi può diventare una spina nel fianco del San Marino. Probabilmente Protti non apporterà grandi cambiamenti alla squadra che ha battuto il Fiorenzuola, non dovrebbe cambiare la difesa così come il centrocampo, in avanti forse l’unico dubbio potrebbe riguardare il ruolo di centravanti nel caso in cui Protti decida di puntare sulla velocità nelle ripartenze allora potrebbe essere preferito Imoh a Pacchioni che potrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda il San Marino il portiere sarà sicuramente Branduani in difesa Biguzzi potrebbe partire dall’inizio, il centrocampo girerà attorno ad Haruna, un ex e davanti oltre a De Angelis agirà uno fra Tenkorang o Giometti anche le sue condizioni non sembrano ancora ottimali. Fischio di inizio alle 14,30 dirige l’incontro Andrea Traini della sezione di San Benedetto del Tronto.

Roberto Daltri