Scatta la stagione dei mercatini. Creatività, dolcezza e vin brulè

In riviera lungo le strade, nelle piazze e sul porto canale si respira l’aria delle feste anche grazie ai mercatini. A Cesenatico ve ne sono di tradizionali, artistici e della solidarietà, in calendario dal 1° dicembre al 6 gennaio. Il Mercatino di Natale si terrà nei giorni festivi e tutte le domeniche, lungo viale Anita Garibaldi, dove saranno allestite le bancarelle in una calda atmosfera natalizia e sarà possibile acquistare prodotti dell’artigianato, tipicità locali, articoli natalizi, idee regalo, addobbi, decorazioni, ma anche dolci tipici, castagne e vin brulè. Il Mercatino dei Creativi, organizzato dalla Proloco del Monte, si svolgerà invece in centro storico, nelle vie Baldini e Quadrelli, dalle 10 del mattino alle 20, con banchi dove si troveranno oggetti d’arte e dell’ingegno, creazioni e persino gioielli, rigorosamente fatti a mano. Solo durante la festività dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, sul porto canale, si potrà ammirare il mercatino dell’Avvento, organizzato dalla Consulta del Volontariato, con le bancarelle allestite dagli stessi volontari, per sostenere attività benefiche e progetti a favore delle persone bisognose. Nella parrocchia di San Giacomo, accanto alla storica chiesa affacciata sul porto, fino al 12 gennaio, tutte le mattine dalle 9 a mezzogiorno e tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, sarà aperto il Mercatino della Solidarietà, che consente di acquistare originali idee regalo a tema e contestualmente aiutare anche in questo caso le persone bisognose. Sono confermati gli appuntamenti dei mercati tradizionali, tutti i giorni con gli agricoltori presenti in piazza delle Conserve; mentre il venerdì mattina nell’area dello stadio si tiene il mercato cittadino.

Giacomo Mascellani