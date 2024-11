Scatta l’operazione ’Mare pulito’. In spiaggia anche i metal detector

Domenica un gruppo di volontari tornerà in campo per pulire dai rifiuti le spiagge di Tagliata. Siamo nello spicchio di riviera al confine tra Cesenatico e Cervia, dove quest’anno a dar manforte ci saranno anche i metal detector dell’azienda di Cesenatico Securitaly. L’obiettivo dell’edizione 2024 di "Mare Pulito" è difendere l’ambiente marino dai rifiuti e dall’inquinamento. L’appuntamento è la domenica mattina dalle 10.30 a mezzogiorno ed in cabina di regia c’è il "Comitato di Tagliata contro il degrado per l’ordine pubblico". Securitaly, leader in Italia nella vendita e nella distribuzione di sistemi di sicurezza, da diversi anni si occupa anche di salvaguardia dell’ambiente e di promozione della cultura eco sostenibile. A Tagliata porterà la sua divisione "Detectorshop" specializzata nella vendita di metal detector. Grazie a questi apparecchi cerca metalli professionali, si cercherà di pulire l’arenile di Tagliata ancora più in profondità, individuando tutti i rifiuti metallici sepolti sotto la sabbia, come lattine, linguette di lattine o altri oggetti. Il ritrovo è al Bagno Benvenuti 20 di Tagliata, dove partirà la pulizia della spiaggia da plastica, metalli e rifiuti vari, in un’iniziativa non solo simbolica, per dare un contributo concreto alla tutela delle preziose risorse ambientali. All’evento parteciperà anche l’esperto naturalista Maurizio Pascucci, presidente della Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena, il quale terrà un breve intervento sull’importanza della salvaguardia del mare. La partecipazione a "Mare Pulito" è aperta a tutti ed è sufficiente munirsi di guanti e sacchetti. g.m.