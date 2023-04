"Sì all’eolico in mare, ma va tutelata la pesca"

Impianti eolici in Adriatico: scade domani la possibilità di presentare osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nei confronti del progetto eolico della società Agnes srl (Romagna 1 e Romagna 2) e Legacoop Romagna presenta un documento.

"Legacoop Romagna — dice il presidente Paolo Lucchi (nella foto)— non contrasta l’iniziativa di Agnes, e pensa che l’eolico sia una delle potenzialità di produzione energetica che va sostenuta,nel nostro Paese, ma riducendone gli effetti negativi.Tra le nostre richieste spiccano rassicurazioni sulle attività di pesca, compensazioni per il comparto ittico, dotazioni di sicurezza, e coperture assicurative a carico dei proponenti. Il testo è frutto di due riunioni con le cooperative della pesca, i lavoratori del mare, i sindaci della costa e la società proponente ".

Con oltre 2.300 imprese nella pesca e acquacoltura e con più di 3.000 occupati e addetti (a cui si aggiungono imprese ed occupati di un indotto molto importante), il settore ittico rappresenta per l’Emilia Romagna e in particolare per la Romagna, una componente rilevante.

"Serve prima di tutto —secondo il documento di Legacoop Romagna, inviato a Ministero, Regione e Comuni dei territori interessati — una distanza tra gli aerogeneratori per consentire il passaggio delle imbarcazioni e lo svolgimento delle attività di pesca, ma soprattutto che venga consentita la navigazione e l’attività ittica e fa previsto adeguato ristoro per le attività di pesca e per i lavoratori del mare che subiranno l’impatto dell’intervento".