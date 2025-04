Si balla con i cori dello stadio. La canzoni della Curva Mare remixati nel disco di dj Manny

Nei giorni scorsi, all’Orogel Stadium, in concomitanza con una partita casalinga del Cesena, una troupe professionale registrava i cori dei tifosi. La società bianconera ha infatti, concesso alla storica etichetta discografica Casadei Sonora, in collaborazione con l’emittente Teleromagna, l’autorizzazione ad ’appropriarsi’ dei canti, intonati principalmente dalla Curva Mare, il cuore pulsante del tifo cesenate. Idea e realizzazione sono di Manuel Ricci, collaboratore della casa discografica Casadei, per orchestrare - è il caso di dirlo -, qualcosa di inedito, destinato a lasciare un’impronta originale nella storia musicale romagnola. In fondo, musica e cori da stadio, sono espressioni di un popolo che ha radici profonde, un’identità forte e un modo unico di vivere le emozioni, sia nel calcio che nella musica. "I cori della tifoseria – afferma Manuel - rappresentano un elemento fondamentale dell’atmosfera allo stadio, esprimendo la passione e l’appartenenza dei nostri supporter . E la musica romagnola non è altrettanto identitaria di un popolo le cui radici affondano nella cultura tradizionale della regione? Entrambi esprimono un senso di appartenenza profondo, radicato nelle tradizioni e nel vissuto della comunità e un modo unico di vivere le emozioni, sia nel calcio che nella musica, con il suo genere più caratteristico, il liscio, grazie a figure come Secondo Casadei, autore della celebre Romagna mia", con cui ha saputo raccontare l’anima della Romagna, il suo spirito festoso e la sua capacità di unire le persone attraverso il ballo e la musica e la fede calcistica".

La casa discografica diretta da Riccarda, figlia di Secondo Casadei, ha dato nuova vita alla tradizione con "Folk House Vol. 1", pubblicato il 21 maggio 2024. Questo primo EP di musica folkloristica romagnola remixata in chiave house rappresenta un’innovativa fusione tra passato e presente, con il debutto del primo remix ufficiale di "Romagna Mia". L’operazione, attentamente studiata, ha bilanciato il rispetto per lo stile originale con una veste sonora moderna, rendendola perfetta per il pubblico contemporaneo e per le discoteche. Insomma, il progetto è quello di creare un ponte sonoro tra tradizione calcistica e musicale.

Questa fusione potrebbe dare vita a tracce uniche, dove l’energia dello stadio si mescola ai ritmi house, offrendo un’esperienza musicale senza precedenti. Manuel Ricci, nato nel 1997 e residente a Cesena, in arte Manny, è un DJ e producer romagnolo che, negli ultimi cinque anni, ha partecipato professionalmente a numerosi eventi musicali. Nel 2024, Ricci ha intrapreso una missione audace: rivitalizzare la musica tradizionale romagnola attraverso il progetto "Folk House". Questa visione innovativa lo ha portato a collaborare con Casadei Sonora, storica etichetta che custodisce il patrimonio musicale di Secondo Casadei. Il remix ha conquistato sia le piste da ballo frequentate dalla Generazione Z sia eventi di grande rilievo, come il Gran Premio di San Marino al circuito di Misano Marco Simoncelli. La diffusione del brano su emittenti televisive nazionali ha ulteriormente consolidato il progetto, valendo a Ricci il prestigioso premio MEI "Il Liscio nella Rete", un riconoscimento per chi ha contribuito in modo significativo alla promozione della musica tradizionale in ambito mediatico. E se la pubblicazione precedente indica volume primo, significa che ci sarà un seguito con le voci inconsapevoli, ma appassionate dei tifosi cesenati.