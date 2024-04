Spaccia nello stabile Acer: sfrattata 42enne segnalata dai vicini

Cesena, 25 aprile 2024 – Una donna di 42 anni ha subito ieri uno sfratto esecutivo da un alloggio di edilizia residenziale pubblica all’interno dello stabile Acer di via Cerchia di Sant’Egidio. La donna era stata segnalata alle forze dell’ordine dai vicini di casa che la accusavano di spaccio di sostanze stupefacenti e ripetute violazioni.

Il provvedimento di sfratto, trasmesso direttamente dall’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Forlì e dagli agenti della polizia locale di Cesena, è arrivato dopo una serie di ispezioni attivate a seguito delle segnalazioni degli altri residenti che lamentavano le continue irregolarità dell’occupante dell’abitazione: una italiana di 42 anni, già nota alle forze dell’ordine. La donna infatti in più occasioni ha violato i termini del contratto di locazione. Arrivati sul posto ieri mattina gli agenti hanno comunicato all’inquilina i contenuti del provvedimento di sfratto chiedendole di liberare l’appartamento nel più breve tempo possibile. All’arrivo della polizia Locale, nell’alloggio era presente anche un 36enne di nazionalità tunisina trovato in possesso di sostanze stupefacenti (alcuni grammi di hashish) e senza i documenti d’identità e il relativo permesso di soggiorno.

Il personale Acer – supportato dalla polizia Locale e dagli agenti del Commissariato di Polizia – ha ripreso possesso dell’alloggio e della cantina, sostituendo in entrambi i casi le serrature. Sul posto sono intervenuti inoltre gli operatori dei Servizi sociali e della mediazione abitativa che hanno preso in carico la donna assicurandole una sistemazione per la notte.