Lotta all’emergenza casa. Dal Comune 34 alloggi

A più riprese, nel corso dell’anno, il sindaco Enzo Lattuca ha evidenziato nella carenza di case, specie in affitto, l’emergenza più grave che affligge la nostra città. Per quello che gli compete, il Comune ha destinato oltre un milione e 500mila euro a interventi sul patrimonio di edilizia pubblica per un totale di 34 abitazioni rese disponibili: 18 alloggi di via Mancini, a Sant’Egidio, già assegnati, e interessati da un intervento di riqualificazione energetica, e ulteriori 16 abitazioni che risultano attualmente sfitte, nove delle quali assegnate a nuclei alluvionati. Una parte dell’importo, 265mila euro, deriva dai proventi della vendita di tre alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) in via Alighieri, in zona Fiorita.

"La disponibilità di questa somma preziosa di 1,5 milioni – spiega il sindaco Enzo Lattuca – deriva dal piano alienazioni di immobili non più rispondenti ai bisogni dell’ente, ma anche dagli avanzi Acer della gestione Erp 2022, nochè dagli avanzi di bilancio comunale dello scorso anno e dai finanziamenti regionali destinati dalla Regione Emilia-Romagna per il ripristino di queste unità immobiliari. La cospicua somma, ci consente di intervenire con opere strutturali, di manutenzione e adeguamento tecnologico a favore degli alloggi ad oggi non assegnati al fine di metterli a disposizione dei nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta".

Di questi 34 alloggi di edilizia residenziale pubblica en nove sono stati messi a disposizione dall’amministrazione comunale, avvalendosi di Acer provinciale, di alcuni nuclei familiari sfollati a seguito dell’alluvionei di maggio, già in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio Erp e in possesso dei requisiti richiesti. "Il recupero di questi immobili di edilizia pubblica e la loro gestione ottimale – prosegue il sindaco – rientrano tra le azioni intraprese nell’ottica di potenziare l’attuale risposta del sistema degli immobili Erp ai pressanti bisogni abitativi della città. Inoltre, così come previsto, parte delle risorse destinate ai lavori di ripristino derivano dalle alienazioni degli alloggi non più funzionali".

Da marzo gli appartamenti Erp di via Mancini sono stati interessati da interventi di ripristino ed efficientamento energetico consistenti in sostituzioni di infissi, rifacimento delle verande e di alcune pavimentazioni. Si tratta degli alloggi ai civici 53, 55 e 75, edificati negli anni Settanta. Per i lavori di ristrutturazione l’amministrazione comunale ha messo a disposizione mezzo milione di euro assegnati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma di recupero di alloggi di edilizia di residenza pubblica, a cui si sommano 800 mila euro derivanti da avanzi Acer delle gestione Erp 2022 (367mila euro e rotti), avanzi del bilancio comunale 2022 (168mila euro) e fondi derivanti dal piano alienazioni (265mila euro).

Agli interventi di sostituzione di caldaie, di abbattimento delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza degli accessi di box auto, si aggiungono la rimozione degli infissi a chiusura dei balconi e altre opere di efficientamento energetico.