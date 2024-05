Il barista preferito dai lettori: arrivati già centinaia di coupon

Chi è il migliore barista di Cesena e dei paesi del comprensorio cesenate? Lo decideranno i lettori del Carlino che possono partecipare alla nostra iniziativa votando il loro barista preferito attraverso il tagliando pubblicato qui accanto e che verrà insertito sul nostro giornale fino alla fine di giugno. Non un concorso dunque, ma una sorta di referendum e allo stesso tempo un gioco che vuole fungere da sprone e riconoscimento per una categoria professionale – quella dei baristi e delle bariste – che svolge un ruolo cruciale nella vita sociale della comunità. Nei quartieri cittadini e in particolar modo nei paesi, il bar è il punto di riferimento della collettività, dove si rinforzano i legami e le amicizie. Partner della nostra iniziativa sono Confesercenti cesenate e Moka Rica, ma tutti i lettori possono dare il loro contributo inviando il tagliando tutti i giorni. Basta compilarlo è recapitarlo (anche direttamente nella cassetta delle lettere) alla redazione del Resto del Carlino di Cesena, via Piave 165.